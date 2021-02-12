Поздняков: действия IBU на чемпионате мира по биатлону выходят за рамки предписаний CAS

Вступившие в силу в декабре санкции WADA накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

"На данный момент важным фактором обеспечения полноценного участия российских спортсменов в чемпионатах мира является соразмерная имплементация международными федерациями решений CAS, в том числе в части отсутствия запрета на использование цветов российского флага на экипировке спортсменов и в символике национальных федераций, - сказал Поздняков. - В этой связи растет наша обеспокоенность ситуацией, которая сложилась сейчас в отношении Союза биатлонистов России. IBU своими действиями, очевидно, выходит за рамки предписаний спортивного арбитража, это позиция юристов, и думаю, что СБР вправе бороться за свои права в полном объеме, в том числе в CAS. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы в случае соответствующего запроса от коллег из биатлона оказать необходимое содействие для разрешения этой ситуации".

Ранее СБР направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде - без изображения государственного флага России. IBU считает, что санкции WADA не позволяют использовать полное название СБР на чемпионате мира.