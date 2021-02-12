МОК приветствует создание совета для выбора кандидатов на пост главы оргкомитета ОИ-2020

Ранее стало известно, что специальный совет будет создан при организационном комитете Олимпийских игр в Токио, чтобы определить кандидатуру нового главы комитета после того, как Ёсиро Мори в пятницу объявил о своей отставке с этого поста на фоне скандала с сексистскими высказываниями. Генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муто подчеркнул, что процесс обсуждения кандидатур будет максимально прозрачным. Он также отметил, что в состав совета "почти поровну вошли как мужчины, так и женщины".

"МОК приветствует решение о равном гендерном представительстве, в том числе среди спортсменов, в совете и приверженность прозрачности. Это полностью соответствует "Олимпийской повестке - 2020", стратегической дорожной карте МОК. Кроме того, МОК приветствует желание увеличить число женщин - членов исполнительного совета "Токио-2020" и план создания группы по содействию гендерному равенству в рамках оргкомитета", - говорится в заявлении МОК.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что организация полностью уважает и понимает решение главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уйти в отставку из-за скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал. Его осудил ряд политиков и компаний - спонсоров Игр, включая Toyota ("Тойота"), кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.