ISU разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на чемпионате мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В пятницу стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России предложила ISU фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.

"В ISU не возражают против этой музыки. Тем более с Чайковским уже выступает сборная российских конькобежцев", - рассказал источник.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила ТАСС, что фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.