Российские конькобежки стали третьими в гонке преследования на чемпионате мира

ТАСС, 12 февраля.Россиянки Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина заняли третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

Спортсменки показали результат 2 минуты 59,358 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (2.55,795), вторыми стали представительницы Канады (2.55,973).

Для конькобежцев из России эта медаль стала второй на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU (Russian Skating Union). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.