Вопрос продления полномочий Буханова не подразумевает переноса выборов гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Предложение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продлить на полгода полномочия исполняющего обязанности генерального директора агентства Михаила Буханова не ведет к тому, что выборы руководителя РУСАДА могут пройти позднее ранее утвержденных сроков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства.

12 февраля состоялось первое заседание обновленного наблюдательного совета РУСАДА. Члены совета приняли решение вынести на утверждение общего собрания членов РУСАДА вопрос о продлении полномочий Михаила Буханова в качестве исполняющего обязанности генерального директора на срок до шести месяцев. Решение должно быть принято не позднее 28 февраля.

"Вопрос о продлении полномочий Михаила Буханова в качестве исполняющего обязанности генерального директора не подразумевает переноса дедлайна по выборам главы агентства, - сообщили ТАСС в пресс-службе. - Комиссия работает в штатном режиме, и мы рассчитываем завершить все корпоративные процедуры в срок. Однако в начале этого года был обновлен состав наблюдательного совета, изменился состав общего собрания членов РУСАДА, и для поддержания стабильной ежедневной деятельности агентства и планомерной передачи дел возникло предложение продлить срок полномочий нынешнего руководства".

"Фактически новый генеральный директор, когда его кандидатура будет утверждена комиссией и общим собранием, может приступить к исполнению своих обязанностей и до истечения этого шестимесячного срока", - подчеркнули в пресс-службе.

Российское антидопинговое агентство 1 декабря открыло конкурс на замещение должности генерального директора. Отбор завершится 31 марта 2021 года.