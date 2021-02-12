Тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдет в Петербурге и Москве в конце мая

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тур кубка чемпионата Европы по футболу состоится в Санкт-Петербурге и Москве в конце мая в преддверии перенесенного на год из-за пандемии коронавируса Евро-2020. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Согласно изначальному плану, трофей, вручаемый чемпионам Европы, в рамках трофи-тура 30 апреля 2020 года должен был побывать в Москве, после чего три дня находиться в Санкт-Петербурге.

"У нас запланированы мероприятия "100 дней до Евро-2020", потом тур кубка и "50 дней до Евро-2020", - сказал Сорокин. - Мы обсуждаем с городом другие сопутствующие мероприятия, которые пройдут ближе к турниру. В ближайшее время объявим о наших совместных планах, когда финализируем с городом. Какие-то мероприятия будут онлайн, какие-то - в естественном виде".

"Тур - это не виртуальное мероприятие. Мы привезем реальный кубок. У каждого города свой слот, наш - в конце мая", - добавил собеседник агентства, подтвердив, что кубок побывает и в Москве, и в Санкт-Петербурге, но не став называть точных дат. При этом он отметил, что мероприятие будет организовано с учетом коронавирусных ограничений.

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы - 2020 не стал уточнять, планируется ли участие в мероприятиях, посвященных 100 и 50 дням до старта турнира, VIP-гостей со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и послов первенства.

В Санкт-Петербурге во время Евро-2020 пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Игры чемпионата Европы помимо российского города должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

В новость внесена правка (18:06 мск) - передается с уточнением заголовка, лида и цитаты в связи с корректировкой информации со стороны спикера, верно - в конце мая.