{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сорокин: визит УЕФА в Россию был посвящен унифицированию требований к проведению ЧЕ-2020

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций посетили Санкт-Петербург, где пройдут четыре матча турнира
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шестой инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург был посвящен унифицированию требований к проведению чемпионата Европы - 2020. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

На эту тему
Тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдет в Петербурге и Москве в конце мая

Визит представителей УЕФА прошел 11-12 февраля. Год назад в рамках пятого и, как предполагалось до начала пандемии коронавируса, последнего инспекционного визита в Санкт-Петербург в европейской организации остались довольны стадионом "Санкт-Петербург". В четверг руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах чемпионата Европы Андреас Шар подтвердил, что российский город готов к проведению матчей турнира.

"Как бы мы не старались обсуждать наши привычные операционные вопросы, все равно основной темой были ковидные изменения и различные повороты в нашей организационной работе, вызванные тем или иным сценарием. К сожалению, пока тема коронавируса превалирует", - сказал Сорокин.

"Это [инспекционный визит] было больше не про осмотр стадиона, а про договоренности разных функций и то, как они будут сосуществовать и взаимодействовать в условиях матчей Евро. Никто не сомневается в способности стадиона принимать матчи высокого уровня. Просто есть особенности турнира, которые надо учесть - нужно провести на 12 стадионах турнир в соответствии с общими унифицированными практиками и поддержать целостность турнира. Этим мы и занимались", - продолжил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

Собеседник агентства отметил, что речь не идет о том, что Санкт-Петербургу приходится занижать планку требований для того, чтобы другим городам - организаторам чемпионата Европы было проще соответствовать. "Это было бы слишком самонадеянно. Речь не о том, молодцы мы или не молодцы, а об унифицировании принципов организации. Непростая задача заключается в том, чтобы болельщики, путешествующие между разными городами, понимали, что это один турнир, а не 12 разных турниров, организованных в соответствии с принятыми конкретным городом практиками", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Игры чемпионата Европы помимо российского города должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Чемпионат мира по биатлону
Каминский: Бьорндален не случайно из всех российских биатлонистов отметил Латыпова
Россиянин в спринте на чемпионате мира повторил свой лучший результат в карьере, заняв десятое место
Читать полностью