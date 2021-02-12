Сорокин: визит УЕФА в Россию был посвящен унифицированию требований к проведению ЧЕ-2020

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шестой инспекционный визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург был посвящен унифицированию требований к проведению чемпионата Европы - 2020. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Визит представителей УЕФА прошел 11-12 февраля. Год назад в рамках пятого и, как предполагалось до начала пандемии коронавируса, последнего инспекционного визита в Санкт-Петербург в европейской организации остались довольны стадионом "Санкт-Петербург". В четверг руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах чемпионата Европы Андреас Шар подтвердил, что российский город готов к проведению матчей турнира.

"Как бы мы не старались обсуждать наши привычные операционные вопросы, все равно основной темой были ковидные изменения и различные повороты в нашей организационной работе, вызванные тем или иным сценарием. К сожалению, пока тема коронавируса превалирует", - сказал Сорокин.

"Это [инспекционный визит] было больше не про осмотр стадиона, а про договоренности разных функций и то, как они будут сосуществовать и взаимодействовать в условиях матчей Евро. Никто не сомневается в способности стадиона принимать матчи высокого уровня. Просто есть особенности турнира, которые надо учесть - нужно провести на 12 стадионах турнир в соответствии с общими унифицированными практиками и поддержать целостность турнира. Этим мы и занимались", - продолжил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

Собеседник агентства отметил, что речь не идет о том, что Санкт-Петербургу приходится занижать планку требований для того, чтобы другим городам - организаторам чемпионата Европы было проще соответствовать. "Это было бы слишком самонадеянно. Речь не о том, молодцы мы или не молодцы, а об унифицировании принципов организации. Непростая задача заключается в том, чтобы болельщики, путешествующие между разными городами, понимали, что это один турнир, а не 12 разных турниров, организованных в соответствии с принятыми конкретным городом практиками", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Игры чемпионата Европы помимо российского города должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.