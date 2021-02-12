Латыпов заявил, что настроен завоевать медаль на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов нацелен завоевать медаль чемпионата мира после успешного выступления в спринте. Об этом он заявил журналистам после окончания гонки, в которой он занял десятое место.

В пятницу Латыпов повторил свой лучший результат за время выступления за основную сборную страны. Места в тройке его лишил единственный промах, который он допустил на втором огневом рубеже.

"Конечно, немного обидно, что допустил досадный промах, но все равно доволен сегодняшним результатом. Удалось побороться, провести хорошую гонку. Думаю, что все впереди, в дальнейшем я буду бороться за медали на чемпионате мира", - сказал Латыпов.

"Я прогрессирую, и это один из моих лучших результатов. Да, немного не хватило, но это биатлон, так что работаем дальше для пьедестала и победы. Состояние у меня хорошее, надеюсь, что с каждой гонкой оно будет улучшаться. Есть небольшие недочеты, но они исправимы", - добавил он.

В воскресенье Латыпов примет участие в гонке преследования.