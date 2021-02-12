Аникина: две медали скелетонистов на чемпионате мира очень важны перед Олимпиадой-2022

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Две завоеванные российскими скелетонистами медали на чемпионате мира имеют важное значение в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

В пятницу Александр Третьяков занял второе место в мужской части соревнований, а Елена Никитина стала третьей у женщин.

"Я очень довольна результатом, которого добилась наша команда по скелетону на этом чемпионате мира, - призналась Аникина. - Спортсмены бились за самые высокие места, но в некоторых заездах были допущены ошибки. Мы до последнего сражались за золото, однако серебро Саши Третьякова и бронза Лены Никитиной также очень дорогого стоят. Нас также вдохновляет, что подрастает молодое поколение, которое себя здесь очень хорошо показало".

"Российским скелетонистам было очень важно выиграть медали чемпионата мира, который предшествует Олимпийским играм. Тем более что прошлое мировое первенство, которое проходило также в Альтенберге, выдалось для нас провальным. Но мы учли все ошибки, готовясь к этому турниру, очень важно сейчас вернуться в лидеры мирового скелетона. Полны веры, что на Олимпиаде мы составим конкуренцию всем и поборемся за награды", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля. Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.