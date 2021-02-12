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Мировой хоккей

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Казахстана на товарищеском турнире

Встреча завершилась со счетом 1:2

ТАСС, 12 февраля. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Казахстана со счетом 1:2 в матче товарищеского турнира Kazakhstan Hockey Open.

В составе российской команды шайбу забросил Илья Морозов (26-я минута), у сборной Казахстана дважды отличился Никита Михайлис (14, 53). Ворота сборной России в этом матче защищал голкипер "Сочи" Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. Для него этот матч стал первым в олимпийской сборной России.

В состав олимпийской сборной России по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Kazakhstan Hockey Open завершится 13 февраля.

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