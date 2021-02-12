Васильев: российские биатлонисты серьезно уступают в скорости соперникам на ЧМ

В спринте лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место. В пятницу он повторил свой лучший результат за время выступления за основную сборную страны. Места в тройке его лишил единственный промах, который он допустил на втором огневом рубеже.

"Нельзя говорить, что Латыпов был в миллиметре от пьедестала. Если так рассуждать, то и Йоханнес Бё с одним кругом выигрывал бы. Было много сильных спортсменов - Жаклен с кругом третьим стал, это вообще фантастика. Другой вопрос, что шанс, который тебе предоставляется, нужно использовать на сто процентов, но Латыпов его не использовал, к сожалению. И больше всего огорчает колоссальное западание скорости, даже у Латыпова", - отметил Васильев.

"Хотя Латыпов "бегунок", он проиграл 20 с лишним секунд, это очень много. Очень. Рассчитывать на высокий результат с такой скоростью не приходится. Но все равно, если тот же Латыпов сможет в преследовании стрельнуть "в ноль", у него хорошие шансы оказаться на пьедестале, нужно их использовать", - считает Васильев.

Васильев отметил, что российским биатлонистам не удается переломать традицию, когда команда достаточно хорошо выступает на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия), а затем не справляется с задачей на чемпионате мира. "У Логинова, да и у всех ход не годится, и так на протяжении всего сезона, - подчеркнул собеседник ТАСС. - Мы хорошо выступали в Антерсельве, показывали там чудеса, но, к сожалению, нам не удается развеять традицию, если мы там выступаем хорошо, то это не удается на чемпионате мира".

"Тем не менее мы будем все равно рассчитывать на наших ребят и желать им всего доброго. Я почему-то верю, что где-то медаль еще будет. Нужно быть объективным и смотреть на происходящее с профессиональной точки зрения - нам по плечу завоевать медаль и у мужчин, и у женщин", - сказал Васильев.

Чемпионата мира продолжится в субботу женским спринтом, завершатся соревнования 21 февраля.