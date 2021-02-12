Карлсен примет участие в первом корпоративном онлайн - чемпионате мира по шахматам

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие в первом в истории корпоративном мировом первенстве в формате онлайн. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Турнир пройдет с 19 по 21 февраля.

"Мы не ожидали, что чемпионат вызовет такой ажиотаж: на регистрацию заявки подали более 350 команд. После проверок соответствия требуемым критериям допущены к турниру 282 команды, представляющие в том числе крупнейшие корпорации мира", - сказал Дворкович.

В каждой команде четыре основных игрока, в том числе минимум одна женщина, и до двух запасных игроков.

"Компании имели право пригласить одного легионера, и многие этим воспользовались: так, в составах участников мы видим действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, чемпиона России Яна Непомнящего и других известных гроссмейстеров. Конечно, нас ждет большая интрига и огромное удовольствие для всех болельщиков", - отметил он.