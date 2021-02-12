Каминский заявил, что не обращает внимания на критику "биатлонных псевдоэкспертов"

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский старается не обращать внимания на критику псевдоэкспертов. Об этом он заявил журналистам в пятницу после спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

В спринте лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, повторивший свой лучший результат в карьере - десятое место. 26-летний биатлонист имел шансы на завоевание медали, но допустил один промах на втором рубеже. Накануне гонки бывший тренер российской сборной Владимир Аликин раскритиковал Каминского, заявив, что не признает его как биатлонного специалиста.

"Мой опыт показывает, что после нелестных комментариев результаты бывают только лучше. А некоторые псевдоэксперты просто разочаровывают, таких стараешься не слушать или не читать. Но все равно приходится. Я сейчас пытаюсь собрать как можно больше мнений. Мы же должны понимать, что и как мы сделали и как работать дальше", - сказал Каминский.

Тренер проводит первый сезон в биатлоне, до этого он работал в лыжных гонках, воспитав олимпийского чемпиона Никиту Крюкова. "Такого ажиотажа в лыжных гонках нет, но сейчас там просто получше ситуация в плане медалей. Но такая же ситуация там уже была, когда мы радовались десятому месту. Я через это уже проходил. Я-то уже привычный, главное, чтобы на спортсменах это не сильно сказывалось", - добавил он.

Следующая гонка на чемпионате мира пройдет в субботу, спринт пробегут женщины. Гонки преследования состоятся в воскресенье. Завершится чемпионат мира 21 февраля.