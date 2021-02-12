ТАСС, 12 февраля. Португальский футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщает портал Bleacher Report.

В Instagram у 36-летнего португальца 261 млн подписчиков, в Facebook - 148 млн, в Twitter - 91 млн.

Роналду выступает за итальянский "Ювентус". Также он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.