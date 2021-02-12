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Зимние олимпийские виды спорта

Журова: золотая медаль конькобежки Голиковой на чемпионате мира очень нужна сейчас России

Спортсменка стала первой на дистанции 500 метров
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль Ангелины Голиковой, которую она завоевала на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене, очень нужна России сейчас. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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В пятницу Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров. Эта победа стала для нее первой на чемпионатах мира.

"Очень рада победе Ангелины, ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха, четверть века, - сказала Журова. - Я сама была когда-то в такой же ситуации, когда между мной и моими предшественницами был большой временной разрыв, долго не было медалей".

"Ангелина - большая молодец, у нее все к этому шло, рада, что все ее серебряные медали Кубков мира доросли до этой золотой, так и должно быть. Молодец, что идеально подвела форму к этому турниру, эта медаль была очень нужна России сейчас, мы первые и будем слушать сейчас первый концерт Чайковского, прекрасную музыку, которую наши спортсмены выбрали", - добавила Журова.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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