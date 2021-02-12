В тренерском штабе сборной России заявили, что не видят замены Бабикову в эстафете

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону не видит замены Антону Бабикову, анализируя варианты состава на эстафетную гонку на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил старший тренер российской сборной Юрий Каминский.

Бабиков, который является чемпионом мира 2017 года в эстафете, в пятницу с одним промахом занял 53-е место в спринте.

"В плане стрельбы все нормально, за этим мы сюда его и взяли, чтобы он подстраховывал эстафету. Пока получается, что в эстафете он у нас незаменимый, каким в свое время был Алексей Волков", - сказал Каминский.

"Конечно, хотелось бы видеть более быстрый ход, но сейчас он немного продвинется вперед", - добавил тренер.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 20 февраля, за день до окончания чемпионата мира.