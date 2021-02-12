Глава Союза конькобежцев России назвал исторической победу Голиковой на чемпионате мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает победу Ангелины Голиковой на чемпионате мира в нидерландском Херенвене историческим достижением. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу Голикова стала чемпионкой мира в забеге на дистанции 500 метров.

"После Светланы Журовой у нас никто на этой дистанции не выигрывал, - сказал Кравцов. - Ангелина - большая молодец, она упорно шла к этой награде. Просто нет слов, это блестящее выступление, поздравляю ее и тренера Сергея Клевченю. Бесспорно, это историческое достижение".

Чемпионат мира завершится в воскресенье. На турнире российские спортсмены завоевали пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.