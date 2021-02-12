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Зимние олимпийские виды спорта

Глава союза конькобежцев рассчитывает, что Кулижников выиграет дистанцию 1 000 м на ЧМ

В пятницу спортсмен стал вторым на 500-метровке

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассчитывает, что Павлу Кулижникову удастся одержать победу на чемпионате мира на дистанции 1 000 метров. Об этом Кравцов рассказал ТАСС.

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В пятницу Кулижников стал вторым на дистанции 500 метров. Российскому спортсмену принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1 000 м.

"Очень хорошее начало чемпионата получилось, - сказал Кравцов. - Жалко, что Павлу Кулижникову сегодня не удалось завоевать золото, но все еще впереди, и 1 000 метров будет, посмотрим, как будет развиваться чемпионат. Мы привыкли, что Кулижников всегда побеждает, но с ним случилась и эта болезнь, и травма, которую он получил на этапе Кубка мира, чуть-чуть чего-то не хватило ему сегодня. Но главные старты у него еще впереди".

Чемпионат мира завершится в воскресенье. На турнире российские спортсмены завоевали пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

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