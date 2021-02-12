Тренер сборной России заявил, что единственной целью Голиковой на ЧМ была победа

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова была настроена на победу на чемпионате мира, желание выиграть золотую медаль помогло ей показать такой результат. Такое мнение ТАСС высказал тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя.

Голикова заняла первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Спортсменка показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третье время показала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892).

"Эмоции самые радостные, отпустили все переживания и волнения, страхи, что что-то пойдет не так. Все получилось, эмоции просто зашкаливают, - поделился Клевченя. - Ожидал, что Ангелина сегодня так выступит, она показывала неплохие секунды на тренировках и на разгоне, и на кругах".

"Она накануне все время была второй, очень соскучилась по победам. Это была ее единственная цель и желание - выиграть золотую медаль. В таком состоянии спортсмены уже сами реализуются, никаких лишних советов давать уже смысла нет, все и так направлено только на то, чтобы победить", - пояснил Клевченя.

Награждение Голиковой прошло под музыку Чайковского, утвержденную Международным союзом конькобежцев вместо гимна России. "Здесь важнее иметь определенный настрой, уровень, чтобы двигаться дальше. А какая музыка звучит - в данный момент уже не так важно", - считает Клевченя.