Конькобежка Голикова заявила, что на всю жизнь запомнит первую победу на чемпионате мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова на всю жизнь запомнит первую победу на чемпионате мира. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

Голикова заняла первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене. Спортсменка показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третье время показала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892).

"Я очень рада, что все так сложилось. Это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира, в борьбе с серьезными соперниками, я очень довольна собой, - сказала Голикова. - Сейчас буду готовиться к тысяче метров, которая у нас будет завтра, все в рабочем режиме проходит".