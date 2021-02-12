УЕФА оштрафовал ЦСКА на €10 тыс. за поведение фанатов на матче Лиги Европы с "Фейенордом"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на €10 тыс. за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы против нидерландского "Фейенорда". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Во время матча, который состоялся 26 ноября, болельщики армейцев скандировали кричалки нецензурного содержания в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. За несколько дней до матча Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ" резко ответил на вопрос о выборе нападающего на встречу шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5), в которой в стартовом составе вышел игрок "Сочи" Антон Заболотный, а форвард ЦСКА Федор Чалов остался в запасе. Позднее Черчесов заявил, что будет просить УЕФА не наказывать болельщиков ЦСКА.

В сообщении УЕФА отмечается, что 19 января было вынесено решение частично закрыть фанатские сектора на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой УЕФА. Однако затем была подана апелляция, которая была частично удовлетворена. Закрытие секторов УЕФА заменил штрафом.

ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы занял четвертое место в своей группе и не смог выйти в плей-офф турнира.