{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

УЕФА условно дисквалифицировал тренера "Краснодара" Мусаева на один матч

Тренера наказали за то, что команда поздно вышла на поле в матче Лиги чемпионов против "Челси"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Апелляционный орган Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) принял решение условно дисквалифицировать главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на один матч. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси". Наказание наложено в связи с тем, что команда вышла на поле с опозданием. Орган вынес решение об условной дисквалификации Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год.

Также УЕФА принял решение оштрафовать "Краснодар" на €15 тыс.

На групповой стадии Лиги чемпионов краснодарский клуб занял третье место в своем квартете и получил путевку в 1/16 финала Лиги Европы, где 25 февраля встретится с загребским "Динамо".

Еще один матч плей-офф Лиги Европы перенесли на нейтральное поле из-за коронавируса
"Вольфсберг" и "Тоттенхэм" проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы в Будапеште
Читать полностью