УЕФА условно дисквалифицировал тренера "Краснодара" Мусаева на один матч

ТАСС, 12 февраля. Апелляционный орган Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) принял решение условно дисквалифицировать главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на один матч. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси". Наказание наложено в связи с тем, что команда вышла на поле с опозданием. Орган вынес решение об условной дисквалификации Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год.

Также УЕФА принял решение оштрафовать "Краснодар" на €15 тыс.

На групповой стадии Лиги чемпионов краснодарский клуб занял третье место в своем квартете и получил путевку в 1/16 финала Лиги Европы, где 25 февраля встретится с загребским "Динамо".