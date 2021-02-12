Фигуристы выбрали Чайковского. Фрагмент концерта будут использовать в качестве гимна на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России выбрала фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешит использовать эту музыку вместо гимна РФ.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) подразумевают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага и гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Генеральный директор федерации Александр Коган в пятницу сообщил ТАСС, что российская сторона предложила музыку Чайковского. Источник агентства позднее уведомил, что ISU удовлетворит просьбу. "В ISU не возражают против этой музыки. Тем более с Чайковским уже выступает сборная российских конькобежцев", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее ISU разрешил использовать музыку Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Один раз она уже звучала - в пятницу конькобежка Ангелина Голикова выиграла дистанцию 500 м.

В ожидании "Катюши"

Пока только ISU разрешил использовать произвольную музыку в качестве гимна. На чемпионатах мира по гандболу и санному спорту в январе в честь россиян звучали гимны международных федераций этих видов спорта.