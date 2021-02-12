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Фигурное катание

Фигуристы выбрали Чайковского. Фрагмент концерта будут использовать в качестве гимна на ЧМ

Из-за санкций WADA на чемпионатах мира и Олимпийских играх флаг и гимн РФ находятся под запретом
Российская фигуристка Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российская фигуристка Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России выбрала фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешит использовать эту музыку вместо гимна РФ.

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ISU разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на чемпионате мира

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) подразумевают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага и гимна. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Генеральный директор федерации Александр Коган в пятницу сообщил ТАСС, что российская сторона предложила музыку Чайковского. Источник агентства позднее уведомил, что ISU удовлетворит просьбу. "В ISU не возражают против этой музыки. Тем более с Чайковским уже выступает сборная российских конькобежцев", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее ISU разрешил использовать музыку Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Один раз она уже звучала - в пятницу конькобежка Ангелина Голикова выиграла дистанцию 500 м.

В ожидании "Катюши"

Пока только ISU разрешил использовать произвольную музыку в качестве гимна. На чемпионатах мира по гандболу и санному спорту в январе в честь россиян звучали гимны международных федераций этих видов спорта.

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Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, постановщик и продюсер Илья Авербух считает удачным решением выбор музыки Чайковского. "Бесспорно, мы все ждем, когда будет исполняться гимн, но на данный момент это, наверное, самое правильное решение. Чайковский и его Концерт №1 ассоциируются с Россией, здесь консенсус естественен. Считаю, что в сложившихся условиях это правильно и оптимально", - сказал он.

В то же время для олимпийской чемпионки Ирины Родниной существует только одна композиция на церемонии награждения - это гимн России, а "все остальное - уже поиски". С другой стороны, как напомнила Роднина, она выступала в то время, когда на соревнованиях по фигурному катанию не поднимали флаги, не звучали гимны. "И мы замечательно стояли на пьедестале на первом месте", - отметила собеседница ТАСС.

Гимн международной федерации прозвучит на проходящих сейчас чемпионате мира по биатлону и мировом первенстве по бобслею и скелетону в случае успеха российских спортсменов. Пока неясно, какая музыка может сопровождать россиян на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Российская сторона попросила "Катюшу" и ждет разрешения от Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства.

Ожидается, что "Катюша" прозвучит и на чемпионате мира по хоккею, о чем ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея России. Этот вопрос в марте рассмотрит Международная федерация хоккея.

Теги
Фигурное катаниеРоднина, Ирина КонстантиновнаАвербух, Илья Изяславич
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