Мацуев: первая победа конькобежцев на чемпионате мира с музыкой Чайковского - хороший знак

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев считает первую победу российских конькобежцев, выбравших своей музыкой на чемпионате мира в нидерландском Херенвене первый концерт Чайковского, хорошим знаком. Об этом Мацуев рассказал ТАСС.
В пятницу первую победу в карьере на чемпионате мира одержала россиянка Ангелина Голикова на дистанции 500 метров, во время награждения россиянки звучала музыка Чайковского - российские спортсмены используют ее в качестве гимна в связи с вступившими в силу в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), подразумевающими запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага и гимна. Эту же музыку выбрали и российские фигуристы на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.
"Я уже высказывал свое мнение по этому поводу - это классика, это Чайковский, Рахманинов. Видите, как здорово, выбрали Чайковского - и сразу победа. Это очень хороший знак, чтобы оставить классику, - отметил Мацуев. - И все-таки ни одна мелодия не заменит гимн - это самое высшее, что может быть".
"Но если разбирать "мелодию вместо", хотя "вместо" не ложится в моем сознании, мне непонятно - это пробная история? Для каждого вида спорт будет своя мелодия? Повторюсь - я за концерт Чайковского, его знает каждый человек, и в Японии [столица Токио примет предстоящую летнюю Олимпиаду], где я был более 70 раз, музыка Чайковского звучит везде - начиная от вокзалов и отелей. Я, как человек, сыгравший более 500 раз эту гениальную музыку, ее поддерживаю".
Мелодия русской души
Мацуев рассказал, что совсем скоро ему предстоит снова сыграть Чайковского - 20 февраля на его малой родине в Иркутске пройдет благотворительный концерт для врачей.
"В последний раз я играл Чайковского 13 дней назад в Большом зале Консерватории, а через неделю буду играть его на фестивале у себя в Иркутске. При моем графике 280 концертов в год, 40-50 из них - концерт Чайковского. И у каждого свой Чайковский, поскольку талант не имеет национальности. Например, своим Чайковского считают японцы , а американцы считают своим Рахманинова, который определенную часть жизни прожил там", - отметил прославленный пианист.
"Безусловно, сентиментальность Чайковского, его меланхолия несравнима ни с одним другим композитором. Душа, которая выражается в его мелодии, ассоциируется с русской душой. Об этом можно дискутировать очень много. Как и по поводу Рахманинова, которого я играл на закрытии Олимпиады - вся церемония, которую увидела миллиардная аудитория, была пронизана российской культурой".
На вопрос ТАСС, чье исполнение Чайковского особенно близко Мацуеву, музыкант рассказал: "Для каждого человека, который в юном возрасте слышал Чайковского в исполнении Вана Клиберна в 1958 году, оно будет одним из эталонных. Сложность Чайковского в том, что все его знают - настолько он заигран и переигран, и это всегда интрига. Я играл его сотни раз, и каждый раз это как в первый и последний".
"Никогда не забуду, как в 12 лет в своем городе Иркутск в филармоническом зале я сыграл его в первый раз, и я был самым счастливым человеком на свете - выходя со сцены, я сказал: "Я сыграл концерт Чайковского". Это было абсолютным счастьем. Да, это командная работа, командное удовольствие, все должны идти по одному течению, и это очень сложный концерт, несмотря на то, что его все знают, казалось бы. Он во всех отношениях сложный, и к каждому выходу на сцену нужно относиться чрезвычайно ответственно".
"Когда ты слушаешь эту музыку, перед глазами Россия, ее просторы, масштабы и ее сентиментальность, - подчеркнул Мацуев. - Но я надеюсь, что гимн вернется очень скоро. А сейчас находимся в этой ситуации, когда музыка Чайковского как никогда кстати".