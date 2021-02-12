Мацуев: первая победа конькобежцев на чемпионате мира с музыкой Чайковского - хороший знак

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народный артист России пианист Денис Мацуев считает первую победу российских конькобежцев, выбравших своей музыкой на чемпионате мира в нидерландском Херенвене первый концерт Чайковского, хорошим знаком. Об этом Мацуев рассказал ТАСС.

В пятницу первую победу в карьере на чемпионате мира одержала россиянка Ангелина Голикова на дистанции 500 метров, во время награждения россиянки звучала музыка Чайковского - российские спортсмены используют ее в качестве гимна в связи с вступившими в силу в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), подразумевающими запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага и гимна. Эту же музыку выбрали и российские фигуристы на предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.

"Я уже высказывал свое мнение по этому поводу - это классика, это Чайковский, Рахманинов. Видите, как здорово, выбрали Чайковского - и сразу победа. Это очень хороший знак, чтобы оставить классику, - отметил Мацуев. - И все-таки ни одна мелодия не заменит гимн - это самое высшее, что может быть".

"Но если разбирать "мелодию вместо", хотя "вместо" не ложится в моем сознании, мне непонятно - это пробная история? Для каждого вида спорт будет своя мелодия? Повторюсь - я за концерт Чайковского, его знает каждый человек, и в Японии [столица Токио примет предстоящую летнюю Олимпиаду], где я был более 70 раз, музыка Чайковского звучит везде - начиная от вокзалов и отелей. Я, как человек, сыгравший более 500 раз эту гениальную музыку, ее поддерживаю".

Мелодия русской души

Мацуев рассказал, что совсем скоро ему предстоит снова сыграть Чайковского - 20 февраля на его малой родине в Иркутске пройдет благотворительный концерт для врачей.

"В последний раз я играл Чайковского 13 дней назад в Большом зале Консерватории, а через неделю буду играть его на фестивале у себя в Иркутске. При моем графике 280 концертов в год, 40-50 из них - концерт Чайковского. И у каждого свой Чайковский, поскольку талант не имеет национальности. Например, своим Чайковского считают японцы , а американцы считают своим Рахманинова, который определенную часть жизни прожил там", - отметил прославленный пианист.