Барышева: конькобежка Голикова на чемпионате мира показала все свои бойцовские качества

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ангелина Голикова показала все свои бойцовские качества во время забега на 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Конькобежка Голикова заявила, что на всю жизнь запомнит первую победу на чемпионате мира

Голикова заняла первое место на соревнованиях в нидерландском Херенвене. Третье время показала Ольга Фаткулина. Дарья Качанова заняла шестое место.

"Мы не очень хотели говорить о медальных планах перед чемпионатом мира, ведь это дополнительный прессинг. Честно говоря, это ожидаемая медаль, очень хотелось, чтобы после россыпи серебряных наград Ангелина завоевала это золото при участии всех сильнейших спортсменов. Она просто все свои бойцовские качества сегодня продемонстрировала, тот настрой, который у нее был, не оставил никаких шансов соперницам. Ей удалось показать свой результат", - отметила Барышева.

"Для меня это тоже очень близкая награда. Ангелина достаточно давно вместе со мной идет по жизни, так что чувствую свое отношение к этой медали не только как один из руководителей федерации, но и просто по спортивному подходу. Очень радостно за Ангелину", - добавила собеседница агентства.

Исполнительный директор СКР отметила, что бронзовая медаль на дистанции 500 метров стала важным достижением Фаткулиной. Незадолго до старта подготовки к чемпионату мира спортсменка перенесла болезнь.

"Хочется отметить Олю Фаткулину, это важная медаль для нее. Эта бронзовая награда должна ее дополнительно мотивировать. Возможно, завтра на дистанции 1 000 метров она сможет показать все, что обычно ей так хорошо удается", - отметила Барышева.