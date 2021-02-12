Переехавший из РФ в Белоруссию Волков побил юношеский мировой рекорд в прыжках с шестом

ТАСС, 12 февраля. Переехавший из России в Белоруссию прыгун с шестом Матвей Волков установил новый юношеский мировой рекорд на турнире в польской Лодзи.

16-летний спортсмен на турнире занял шестое место, преодолев планку на высоте 5,60 метра. Этот результат является мировым рекордом для атлетов не старше 18 лет. Предыдущее достижение принадлежало представителю Австралии Саше Жоя (5,56).

В июле 2020 года отец и тренер спортсмена заявил, что он вместе с сыном из-за многолетних проблем в российской легкой атлетике переедет в Белоруссию, где вся семья намерена получить вид на жительство.

Спортсмен в ближайшее время должен получить спортивное гражданство Белоруссии. Российские спортсмены на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе по причине дисквалификации национальной федерации, которая длится с 2015 года.