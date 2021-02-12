Футболист "Ромы" задержал попытавшегося проникнуть в его автомобиль вора

ТАСС, 12 февраля. Нападающий итальянского футбольного клуба "Рома" Стефан Эль-Шаарави сумел задержать вора, который пытался проникнуть в его автомобиль. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел в пятницу в Риме. Футболист возвращался к своей машине, которая была припаркована на улице, и увидел, что мужчина разбил боковое стекло у автомобиля. После этого вор попытался убежать, но Эль-Шаарави догнал его и повалил на землю. Прохожие вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

Эль-Шаарави вернулся в "Рому" в конце января. Ранее он выступал за клуб с 2006 по 2009 год. Также он представлял итальянские "Дженоа", "Падову", "Милан", выступал за "Монако" и китайский "Шанхай Шеньхуа".