Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в субботу

ТАСС, 13 февраля. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в 39-й раз в субботу. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.
Планируется, что участниками гонки станет порядка 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр "Планерная" в Московской области, на старт должно выйти около 5 тыс. человек. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
"Рад бы был по всем регионам проверить качество лыжни, но учитывая опыт проведения, как рьяно вовлечена Федерация лыжных гонок России, никаких проблем не возникнет, несмотря на сложные в некоторых регионах погодные условия, - считает министр спорта РФ Олег Матыцин. - Для нас важна стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года, ключевым фактором ее реализации является привлечение людей к занятиям спортом. Уверен, "Лыжня России" будет набирать темп, и все больше любителей будет вовлечено в этот красивый вид спорта".
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Легков примут участие в "Лыжне России" в Магадане. "Улетаю в Магадан, там будет со мной Александр Легков. Многие будут спать, а мы уже пробежим, - отметила Вяльбе. - Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту. Сейчас в нашей стране подъем, люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню".
"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.
Снежный февраль и онлайн-забеги
В регионах Центральной России снежный февраль сыграл на руку и организаторам "Лыжни России", и всем любителям зимних видов спорта. В прошлом году аномально теплая и бесснежная погода послужила причиной отмены гонки в ряде районов, к тому же программа мероприятия была существенно скорректирована из-за пандемии. Сейчас антикоронавирусные меры все еще соблюдаются, но уже не угрожают проведению гонки.
Во Владимире зрителей на соревнованиях не будет, а всем участникам измерят температуру. В Иванове стать участником "Лыжни России" смогут только спортсмены, имеющие специальную подготовку и не старше 65 лет. В Тамбовской области из-за пандемии вдвое сократят число участников "Лыжни России", на старты выйдет не более 2 тыс. человек. В Брянской и Орловской областях снега оказалось даже слишком много, сильные снегопады послужили причиной переноса гонки, которая состоится 27 февраля.
В ряде регионов Уральского федерального округа из-за сложной эпидемиологической ситуации "Лыжня России" пройдет в смешанном формате. Традиционный массовый забег отменен в Свердловской области, но с 5 по 14 февраля жители области могут пробежать до 10 км на любой установленной площадке, зафиксировать свой результат с помощью гаджета и отправить его по электронной почте организаторам. Гонка для сильнейших спортсменов пройдет 13 февраля в Нижнем Тагиле, из-за пандемии в ней примет участие не более 400 человек, в том числе чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов.
Онлайн-забег также будет актуален для жителей Ханты-Мансийского автономного округа, которым для розыгрыша призов и подарков нужно во время гонки разместить фото в соцсетях с хештегом #лыжня2021хм. Сделать это можно до 26 февраля, так как гонка в Югре перенесена с 13 на 27 февраля для профессиональных спортсменов из-за морозов. Перенесена "Лыжня России" и в Тюменской области, новая дата пока не определена. Ветреная же погода с температурой до минус 39 градусов на Ямале не помешает проведению гонки, она состоится 14 февраля в четырех городах округа: Ноябрьске, Салехарде, Надыме и Тарко-Сале.
В Челябинской области ожидается около 14 тыс. участников, из них четыре тысячи - в областном центре на территории городского бора. В Минспорте региона ТАСС уточнили, что маски будут только у судей и организаторов, остальные участники будут соблюдать социальную дистанцию. Курганская область проведет гонку для двух тысяч любителей спорта на лыжной базе "Велес", отдельно пройдут детские забеги для дошкольников и забеги федерации ездового спорта региона.
Морозы и отмены
Власти Ненецкого автономного округа (НАО) перенесли "Лыжню России" на месяц, с 13 февраля на 14 марта. Сейчас в НАО установилась погода на 10 и более градусов холоднее климатической нормы. Морозной обещает стать лыжная гонка и в Вологодской области - в регионе стоят 30-градусные морозы. По прогнозу местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, всю эту неделю днем ожидается 14-19 градусов мороза, ночью температура может местами опускаться до минус 30-32 градусов.
В Мурманской области примут участие 3 500 человек. Спортсмены и любители выйдут на дистанции в 17 городах региона, центральные старты состоятся в Кировске на лыжном стадионе "Тирвас" у подножия Хибин.
В Карелии заезды в рамках "Лыжни России" пройдут во всех муниципалитетах республики. На центральной площадке в Петрозаводске ожидается около 1,5 тыс. участников: школьники и взрослые пройдут дистанции по территории спортивного комплекса "Курган".
Специальную дистанцию длиной 2 023 метра, посвященную проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею, создали в городе специально к "Лыжне России". В Красноярском крае соревнования будут посвящены врачам.
Более 20 тысяч человек примут участие в "Лыжне России" в Санкт-Петербурге. Центральный старт пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта в поселке Парголово, также массовые старты пройдут в парках и садах районов города. В прошлом году гонка в Санкт-Петербурге не состоялась из-за отсутствия снежного покрова.