Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в субботу

ТАСС, 13 февраля. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в 39-й раз в субботу. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Планируется, что участниками гонки станет порядка 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр "Планерная" в Московской области, на старт должно выйти около 5 тыс. человек. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

"Рад бы был по всем регионам проверить качество лыжни, но учитывая опыт проведения, как рьяно вовлечена Федерация лыжных гонок России, никаких проблем не возникнет, несмотря на сложные в некоторых регионах погодные условия, - считает министр спорта РФ Олег Матыцин. - Для нас важна стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года, ключевым фактором ее реализации является привлечение людей к занятиям спортом. Уверен, "Лыжня России" будет набирать темп, и все больше любителей будет вовлечено в этот красивый вид спорта".

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и олимпийский чемпион Александр Легков примут участие в "Лыжне России" в Магадане. "Улетаю в Магадан, там будет со мной Александр Легков. Многие будут спать, а мы уже пробежим, - отметила Вяльбе. - Для многих людей это настоящий праздник, люди выходят семьями, посвящают этот день полностью спорту. Сейчас в нашей стране подъем, люди занимаются не только в залах, а приходят на лыжню".

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

Снежный февраль и онлайн-забеги

В регионах Центральной России снежный февраль сыграл на руку и организаторам "Лыжни России", и всем любителям зимних видов спорта. В прошлом году аномально теплая и бесснежная погода послужила причиной отмены гонки в ряде районов, к тому же программа мероприятия была существенно скорректирована из-за пандемии. Сейчас антикоронавирусные меры все еще соблюдаются, но уже не угрожают проведению гонки.