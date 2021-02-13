Леонченко: база "Локомотива" может переместиться из Баковки в Черкизово

ТАСС, 13 февраля. Московский футбольный клуб "Локомотив" в перспективе может рассмотреть вопрос о переносе базы основной команды из подмосковной Баковки в Черкизово, где расположен стадион "РЖД-Арена". Об этом заявил генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В конце 2020 года началась реконструкция базы "Локомотива" в Баковке. Во время работ "Локомотив" будет тренироваться в "Лужниках".

"В РЖД есть понимание, что первая команда должна быть рядом с молодежной, юношескими и академией, - сказал Леонченко. - Дети, которые в ней занимаются, должны видеть рядом кумиров, сегодня же, когда первая команда уезжает в Баковку, она изолирована от всех остальных команд клуба. Территория стадиона позволяет увеличить количество полей, создать условия для проживания, если все это произойдет, то такой вопрос (переезда базы из Баковки в Черкизово - прим. ТАСС) вполне может быть рассмотрен. Хочется иметь единую систему, начиная от академии и заканчивая основной командой".

Также генеральный директор "Локомотива" высказался о реконструкции стадиона "РЖД-Арена". "Не секрет, что уже давно идет речь о реконструкции стадиона. Наша задача - прийти к пониманию, каков будет ее масштаб. Стадион должен быть комфортным, и нам важен каждый болельщик, некоторые изменения произойдут уже к первому матчу, но нужно определиться с более глобальными вещами", - сказал он.

"Есть два варианта. Задача сделать арену комфортной подразумевает строительство крыши, но выдержат ли ее те конструкции, которые есть? Когда получим точный ответ на этот вопрос, будем решать, что делать дальше, сейчас идет очень большая работа, и понимание возникнет где-то к лету, но оно уже есть в том, что предстоит переустройство всего пространства на стадионе. В дни, свободные от матчей, территория стадиона сейчас большей частью закрыта, а есть хороший пример тех же "Лужников", где люди каждый день гуляют и занимаются спортом, в Черкизове работает много секций, в частности, по конькам и художественной гимнастике, но этого недостаточно. А прежде всего стоит задача сделать территорию стадиона удобной для развития основной, молодежной и женской команд "Локомотива", академии, сегодня клубу не хватает полей и вообще футбольной инфраструктуры", - отметил Леонченко.