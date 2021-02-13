{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Месси отдал каталонскому музею бутсы, в которых побил рекорд Пеле

В декабре 2020 года аргентинец вышел на первое место по числу голов за один клуб в истории футбола
Лионель Месси EPA-EFE/Salas
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Salas

ТАСС, 13 февраля. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал бутсы, в которых побил рекорд бразильца Пеле по числу голов за один клуб, в Национальный музей искусств Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в "Твиттере".

Месси 23 декабря забил гол "Вальядолиду" в матче чемпионата Испании и превысил достижение Пеле (643 гола). На данный момент в активе 33-летнего аргентинца 651 мяч в 758 играх за каталонский клуб. Бутсы будут представлены в одном из залов музея в течение месяца и затем выставлены на благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

"Достижение исторического рубежа доставляет мне много радости, но что действительно важнее, так это возможность что-то вернуть детям, испытывающими проблемы со здоровьем", - сказал Месси.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, побеждал на Олимпийских играх и становился серебряным призером чемпионата мира.

Теги
Месси, ЛионельФутбол в Испании
Футбол в Германии
Футбольный клуб "Лейпциг" выкупил у "Манчестер Сити" Анхелиньо
Контракт рассчитан до лета 2025 года
Читать полностью