Месси отдал каталонскому музею бутсы, в которых побил рекорд Пеле

ТАСС, 13 февраля. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал бутсы, в которых побил рекорд бразильца Пеле по числу голов за один клуб, в Национальный музей искусств Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в "Твиттере".

Месси 23 декабря забил гол "Вальядолиду" в матче чемпионата Испании и превысил достижение Пеле (643 гола). На данный момент в активе 33-летнего аргентинца 651 мяч в 758 играх за каталонский клуб. Бутсы будут представлены в одном из залов музея в течение месяца и затем выставлены на благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

"Достижение исторического рубежа доставляет мне много радости, но что действительно важнее, так это возможность что-то вернуть детям, испытывающими проблемы со здоровьем", - сказал Месси.