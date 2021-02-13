Первая за 25 лет. Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене. Спортсменка одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы.
Голикова показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третьей стала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892). Для 29-летней Голиковой эта награда стала первым золотом чемпионата мира в карьере.
"Я очень рада, что все так сложилось, это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира, в борьбе с серьезными соперниками, я очень довольна собой, - сказала Голикова. - На самом деле такие старты лучше воспринимать как рабочие моменты. На тренировках мне сказали, что все идеально, но порой человек выходит на старт, возлагает на себя груз ответственности чемпионата мира, из-за этого напряжение просто сковывает тело, а ведь это напряжение только в голове".
"Сегодня я решила абстрагироваться от всего и просто сделать все идеально. Так, как могла на сегодняшний день", - добавила спортсменка.
Последней россиянкой, побеждавшей на этой дистанции на чемпионате мира, была олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она завоевала золотую награду на турнире в 1996 году.
"Ангелина - большая молодец, у нее все к этому шло, рада, что все ее серебряные медали Кубков мира доросли до этой золотой, так и должно быть. Молодец, что идеально подвела форму к этому турниру, - отметила сразу после выступления Голиковой Журова. - Эта медаль была очень нужна России сейчас, мы первые и будем слушать первый концерт Чайковского, прекрасную музыку, которую наши спортсмены выбрали. Ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха, четверть века".
Историческое достижение
Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал победу Голиковой историческим достижением и подчеркнул, что спортсменка упорно шла к этой награде. Исполнительный директор СКР Варвара Барышева отметила, что Голикова на дистанции 500 метров показала все свои бойцовские качества.
"Мы не очень хотели говорить о медальных планах перед чемпионатом мира, но, честно говоря, это ожидаемая медаль, - сказала Барышева. - Очень хотелось, чтобы после россыпи серебряных наград Ангелина завоевала золото в борьбе с сильнейшими спортсменами. Она просто все свои бойцовские качества сегодня продемонстрировала. Тот настрой, который у нее был, не оставил никаких шансов соперницам".
По словам тренера женской спринтерской группы Сергея Клевчени, Голикова соскучилась по победам и серьезно настраивалась на успех.
"Эмоции сейчас самые радостные, отпустили все переживания и волнения, страхи, что что-то пойдет не так, - рассказал специалист. - Ожидал, что Ангелина сегодня так выступит, она показывала неплохие секунды на тренировках и на разгоне, и на кругах. Она накануне все время была второй, очень соскучилась по победам, это были ее единственные цель и желание - выиграть золотую медаль. В таком состоянии спортсмены сами реализуются, никаких лишних советов давать уже смысла нет, все и так направлено только на то, чтобы победить".
Клевченя отметил и бронзовую награду Фаткулиной. "Очень доволен результатом Ольги, и она сама довольна. В декабре она заболела, долго выздоравливала, ей приходилось справляться с тем, чтобы вывести себя на определенный уровень, - отметил Клевченя. - Все получилось и вот закончилось уверенным выступлением, но еще есть огромный потенциал, который она в дальнейшем сможет реализовать".
Серебряная медаль Кулижникова
Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях Павел Кулижников в пятницу завоевал серебряную награду на дистанции 500 метров, показав результат 34,540 секунды. Первым стал канадец Лоран Дюбрёй (34,398), третье время показал Дай Дай Нтаб из Нидерландов (34,628). При этом российскому спортсмену принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1 000 метров.
"Жалко, что Павлу Кулижникову сегодня не удалось завоевать золото. Но все еще впереди, и 1 000 метров будет, посмотрим, как будет развиваться чемпионат. Мы привыкли, что Кулижников всегда побеждает, но с ним случились и эта болезнь, и травма, которую он получил на этапе Кубка мира, чуть-чуть чего-то не хватило ему сегодня", - отметил Кравцов.
Кулижников переболел коронавирусной инфекцией в конце декабря. Он пропустил чемпионат Европы, затем принял участие в этапе Кубка мира, где победил на дистанции 500 метров, но получил мышечное повреждение. Из-за этой травмы Кулижников принял решение не выступать на заключительном перед мировым первенством этапе Кубка мира.
"Павел спокойно относится к тому прессингу, который вокруг него существует. Да, он звезда мирового уровня, настоящее дарование, и мы всегда ждем от него только побед, - отметила Барышева. - Жаль, что победить не удалось сегодня, но на это есть объективные причины, невозможно бегать спринтерскую дисциплину так редко, как в этом сезоне получилось у Павла в силу болезни и небольшого количества стартов. Но даже несмотря на такое, казалось бы, аккуратное исполнение, которое показывает относительную "ненабеганность" этой дистанции, он показывает результат на уровне мирового лидера и становится вторым".
Бронзовые гонки преследования
Еще две бронзовые награды в копилку российской команды добавили женская и мужская гонки преследования.
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Первыми в пятницу стартовали девушки, которые днем ранее остались без наград на дистанции 3 000 метров. Команда в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной показала результат 2 минуты 59,358 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (2.55,795), вторыми стали представительницы Канады (2.55,973).
Пьедестал мужской гонки преследования полностью повторил результат женского зачета. Российскую команду представляли Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, преодолевшие дистанцию за 3 минуты 42,662 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (3.41,429), вторыми стали представители Канады (3.41,711).
В субботу на мировом первенстве разыграют медали в масс-стартах и на дистанции 1 000 метров. Чемпионат мира завершится в воскресенье. Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.