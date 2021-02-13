Первая за 25 лет. Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене. Спортсменка одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы.

Голикова показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третьей стала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892). Для 29-летней Голиковой эта награда стала первым золотом чемпионата мира в карьере.

"Я очень рада, что все так сложилось, это такое событие в жизни спортсмена, которое запоминается на всю жизнь. Первое золото чемпионата мира, в борьбе с серьезными соперниками, я очень довольна собой, - сказала Голикова. - На самом деле такие старты лучше воспринимать как рабочие моменты. На тренировках мне сказали, что все идеально, но порой человек выходит на старт, возлагает на себя груз ответственности чемпионата мира, из-за этого напряжение просто сковывает тело, а ведь это напряжение только в голове".

"Сегодня я решила абстрагироваться от всего и просто сделать все идеально. Так, как могла на сегодняшний день", - добавила спортсменка.

Последней россиянкой, побеждавшей на этой дистанции на чемпионате мира, была олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она завоевала золотую награду на турнире в 1996 году.

"Ангелина - большая молодец, у нее все к этому шло, рада, что все ее серебряные медали Кубков мира доросли до этой золотой, так и должно быть. Молодец, что идеально подвела форму к этому турниру, - отметила сразу после выступления Голиковой Журова. - Эта медаль была очень нужна России сейчас, мы первые и будем слушать первый концерт Чайковского, прекрасную музыку, которую наши спортсмены выбрали. Ровно 25 лет прошло с моей победы до этого успеха, четверть века".

Историческое достижение

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал победу Голиковой историческим достижением и подчеркнул, что спортсменка упорно шла к этой награде. Исполнительный директор СКР Варвара Барышева отметила, что Голикова на дистанции 500 метров показала все свои бойцовские качества.