СМИ: в дом главного тренера "Эвертона" Анчелотти проникли грабители

ТАСС, 13 февраля. Дом главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти был ограблен в пятницу вечером. Об этом сообщает портал Football Italia.

Двое грабителей были в масках, на месте преступления их застала дочь 61-летнего итальянца. По сообщению полиции, у Анчелотти был украден сейф. Никто из семьи Анчелотти не пострадал, сам тренер в момент ограбления не находился дома.

Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.