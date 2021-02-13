{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: в дом главного тренера "Эвертона" Анчелотти проникли грабители

У 61-летнего итальянца был украден сейф

ТАСС, 13 февраля. Дом главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти был ограблен в пятницу вечером. Об этом сообщает портал Football Italia.

Двое грабителей были в масках, на месте преступления их застала дочь 61-летнего итальянца. По сообщению полиции, у Анчелотти был украден сейф. Никто из семьи Анчелотти не пострадал, сам тренер в момент ограбления не находился дома.

Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет "Эвертон". Также он работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане", "Наполи", английском "Челси", французском "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

Теги
Футбол в Англии
НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Шестеркина
Российский голкипер был признан третьей звездой встречи
Читать полностью