"Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Никс" в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука

ТАСС, 13 февраля. "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Никс" со счетом 91:109 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У "Вашингтона" дабл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (23 очка + 9 передач + 10 подборов). В составе "Никс" дабл-даблами отметились Джулиус Рэндл (24 очка + 18 подборов) и Митчелл Робинсон (10 очков + 14 подборов).

"Никс" идут девятыми в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 12 побед в 27 играх. "Вашингтон" занимает предпоследнее, 14-е место, потерпев 17-е поражение в 23 матчах. В следующей игре "Никс" примут "Хьюстон", "Вашингтон" дома встретится с "Бостоном". Обе игры состоятся 14 февраля.

Также в субботу "Шарлотт" на своем паркете обыграл "Миннесоту" - 120:114. Больше всего очков на счету игрока "Шарлотт" Терри Розира (41), дабл-даблы в активе Ламело Болла (20 очков + 11 подборов) и Майлза Бриджеса (11 очков + 10 подборов). У "Миннесоты" 31 очко набрал Малик Бизли, 9 февраля приговоренный к 120 дням общественных работ за угрозу насилия семье с ребенком (баскетболист навел винтовку на остановившуюся у его дома машину).