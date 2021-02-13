"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 13 февраля. "Сент-Луис" победил "Аризону" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Сент-Луиса" отличились Джастин Фолк (третья и 34-я минуты), а также российский форвард Иван Барбашев (59) и Брэйден Шенн (60). У "Аризоны" шайба на счету Юхана Ларссона (29).
Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности "0".
В турнирной таблице Западного дивизиона "Сент-Луис" поднялся на первую строчку, набрав 18 очков в 14 играх. "Аризона" идет пятой - 13 очков в 13 матчах. 14 февраля соперники вновь встретятся друг с другом.