"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 13 февраля. "Сент-Луис" победил "Аризону" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Шестеркина

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В составе "Сент-Луиса" отличились Джастин Фолк (третья и 34-я минуты), а также российский форвард Иван Барбашев (59) и Брэйден Шенн (60). У "Аризоны" шайба на счету Юхана Ларссона (29).

Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности "0".