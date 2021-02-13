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НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

Благодаря победе "Сент-Луис" возглавил турнирную таблицу Западного дивизиона
Хоккеист "Сент-Луиса" Иван Барбашев и "Аризоны" Дарси Кемпер AP Photo/Rick Scuteri
Описание
Хоккеист "Сент-Луиса" Иван Барбашев и "Аризоны" Дарси Кемпер
© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 13 февраля. "Сент-Луис" победил "Аризону" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Сент-Луиса" отличились Джастин Фолк (третья и 34-я минуты), а также российский форвард Иван Барбашев (59) и Брэйден Шенн (60). У "Аризоны" шайба на счету Юхана Ларссона (29).

Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности "0".

В турнирной таблице Западного дивизиона "Сент-Луис" поднялся на первую строчку, набрав 18 очков в 14 играх. "Аризона" идет пятой - 13 очков в 13 матчах. 14 февраля соперники вновь встретятся друг с другом.

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