"Динамо" выделило "Спартаку" около 1 300 билетов на матч Кубка России

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб "Динамо" выделил столичному "Спартаку" около 1 300 билетов на матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится 20 февраля на "ВТБ-Арене". Начало игры намечено на 19:30 мск.

"Спартак" получит 1 284 билета согласно регламенту. Будет гостевой сектор", - сказал Фетисов.

Красно-белые получили 10% от общей квоты, которая в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса и социальной дистанции, составляет 50% от максимальной - 12 858 от 25 716 человек. Таким образом, игру Кубка России смогут посетить не более 11 574 болельщиков бело-голубых.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" станет одним из первых официальных в 2021 году (на два с половиной часа раньше в Санкт-Петербурге начнется игра этой же стадии Кубка России между местным "Зенитом" и тульским "Арсеналом"). В Тинькофф - Российской премьер-лиге команды возобновят выступление 28 февраля. В этот день бело-голубые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", а красно-белые дома примут казанский "Рубин". Эти игры начнутся в 16:30 и 14:00 мск соответственно.