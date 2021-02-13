{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Медведев: рад, что меня похвалил семикратный победитель турниров Большого шлема Макинрой

Перед стартом Australian Open Макинрой назвал Медведева своим любимым теннисистом из ныне действующих игроков

ТАСС, 13 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев рад услышать похвалу от семикратного победителя турниров серии Большого шлема американца Джона Макинроя. Комментарий россиянина приводит пресс-служба турнира.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии Макинрой назвал Медведева своим любимым теннисистом из ныне действующих игроков и признался, что ему нравится стиль игры 25-летнего россиянина. В субботу Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, выиграв у серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

На эту тему
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

"Когда Джон [Макинрой] говорит обо мне какие-то хорошие вещи, это меня радует, - сказал Медведев. - Я не мог видеть его матчи, потому что был слишком маленьким, но он является кумиром для многих детей, он легенда нашего вида спорта. Когда кто-то вроде него говорит о вас что-то хорошее, это значит, что вы делаете все правильно".

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Медведев третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (лучший результат россиянина на этом турнире). В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, продлилась до 17 матчей.

Макинрой трижды становился победителем Уимблдона (1981, 1983, 1984) и четырежды - Открытый чемпионат США (1979, 1980, 1981, 1984), также на его счету две победы на Итоговом турнире ATP и пять побед на Итоговом турнире World Championship Tennis (WCT), является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса и двукратным обладателем командного Кубка мира в составе сборной США. Входит в Международный зал теннисной славы с 1999 года. В общей сложности на протяжении 170 недель занимал первую строчку мирового рейтинга ATP. В настоящее время работает аналитиком на телеканале ESPN.

Теги
Australian OpenМедведев, Даниил Сергеевич
Лыжня России
Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"
Глава государства отметил, что традиция проведения этих соревнований не прерывается уже много лет
Читать полностью