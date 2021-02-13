Медведев: рад, что меня похвалил семикратный победитель турниров Большого шлема Макинрой

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии Макинрой назвал Медведева своим любимым теннисистом из ныне действующих игроков и признался, что ему нравится стиль игры 25-летнего россиянина. В субботу Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, выиграв у серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

"Когда Джон [Макинрой] говорит обо мне какие-то хорошие вещи, это меня радует, - сказал Медведев. - Я не мог видеть его матчи, потому что был слишком маленьким, но он является кумиром для многих детей, он легенда нашего вида спорта. Когда кто-то вроде него говорит о вас что-то хорошее, это значит, что вы делаете все правильно".

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Медведев третий раз подряд сыграет в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (лучший результат россиянина на этом турнире). В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, продлилась до 17 матчей.

Макинрой трижды становился победителем Уимблдона (1981, 1983, 1984) и четырежды - Открытый чемпионат США (1979, 1980, 1981, 1984), также на его счету две победы на Итоговом турнире ATP и пять побед на Итоговом турнире World Championship Tennis (WCT), является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса и двукратным обладателем командного Кубка мира в составе сборной США. Входит в Международный зал теннисной славы с 1999 года. В общей сложности на протяжении 170 недель занимал первую строчку мирового рейтинга ATP. В настоящее время работает аналитиком на телеканале ESPN.