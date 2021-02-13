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Australian Open

Рублев вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на Australian Open

В третьем круге россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса
Андрей Рублев EPA-EFE/JASON O'BRIEN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JASON O'BRIEN

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3. В четвертом круге 23-летний россиянин встретится с норвежцем Каспером Руудом (24-й номер посева).

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Рублев посеян на турнире под седьмым номером, он располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав семь титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). На Открытом чемпионате Австралии Рублев дошел до четвертого круга в прошлом году.

Лопесу 39 лет, он занимает 65-ю строчку мирового рейтинга. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2015) и Уимблдона (2005, 2008, 2011). На Открытом чемпионате Австралии лучим результатом испанца является выход в четвертый круг турнира (2012, 2015).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.

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