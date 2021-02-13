"Лыжню России" отменили во Владимире из-за погодных условий

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Владимирские власти отменили традиционную массовую гонку "Лыжня России", запланированную на площадке одного из городских парков, в связи с погодными условиями, сообщила в субботу пресс-служба администрации Владимира.

"Лыжня России" переносится из-за погодных условий", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Дату проведения перенесенных соревнований планируется сообщить позднее.

Массовую гонку "Лыжня России" на дистанциях от 1 до 10 км планировалось провести во Владимире в субботу на базе одного из городских парков, без участия зрителей. Однако, по прогнозам синоптиков, к полудню 13 февраля в регионе ожидаются обильные снегопады, столбик термометра опустится до 13-14 градусов мороза, ветер усилится до 17 м/с.

Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет 13 февраля в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Планируется, что участниками гонки станут порядка 1,5 млн человек. Гонка организована в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".