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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском чемпионате мира

В составе российской команды выступали Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева и Вероника Степанова

ТАСС, 13 февраля. Женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x3,3 км на чемпионате мира среди молодежи и юниоров, проходящем в Финляндии.

В составе российской команды на дистанцию вышли Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева и Вероника Степанова. Победителями гонки стали шведки, показавшие результат 37 минут 50,50 секунд, третье место заняла сборная Норвегии (отставание - 26,40). Отставание россиянок от победительниц составило 0,30.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафета 4x5 км среди юниоров. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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