Петр Иванов временно покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

В субботу состоялось заседание президиума ВФЛА. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова будет временно исполнять обязанности главы ВФЛА как первый вице-президент федерации в полном соответствии с уставом. Привалова заняла пост первого вице-президента 30 ноября после того, как Иванов был избран руководителем ВФЛА.

"В соответствии с решением CAS [Спортивного арбитражного суда] в течение ближайших двух лет запрещено лицам, занимающим определенные должности, участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций, - сказал Иванов. - В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой. Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане", - сказал Иванов.

Согласно уставу ВФЛА (пункт 6.20), Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

Иванов с декабря 2016 года возглавлял Федерацию триатлона России. 5 декабря 2020 года был избран в президиум организации. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).

В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).