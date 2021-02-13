Петр Иванов временно покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Петр Иванов, избранный 30 ноября президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), принял решение временно покинуть этот пост. Об этом Иванов сообщил ТАСС.
В субботу состоялось заседание президиума ВФЛА. Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова будет временно исполнять обязанности главы ВФЛА как первый вице-президент федерации в полном соответствии с уставом. Привалова заняла пост первого вице-президента 30 ноября после того, как Иванов был избран руководителем ВФЛА.
"В соответствии с решением CAS [Спортивного арбитражного суда] в течение ближайших двух лет запрещено лицам, занимающим определенные должности, участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций, - сказал Иванов. - В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой. Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане", - сказал Иванов.
Согласно уставу ВФЛА (пункт 6.20), Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).
Иванов с декабря 2016 года возглавлял Федерацию триатлона России. 5 декабря 2020 года был избран в президиум организации. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию. С сентября 2013 года по январь 2016-го - заместитель председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали" (дочерняя компания РЖД).
В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Спортивный арбитражный суд также постановил, что высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса WADA, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях. Под санкции, утвержденные CAS, подпадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ (Совета Федерации и Госдумы), руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в администрации президента России и Следственном комитете РФ.
Подписантами Всемирного антидопингового кодекса являются международные олимпийский и паралимпийский комитеты, международные федерации, национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, организаторы крупных спортивных мероприятий, а также национальные антидопинговые организации.