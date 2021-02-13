Последняя из российских теннисисток на Australian Open Александрова проиграла в 3-м круге

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 24-летней австралийки. В четвертом круге первая ракетка мира встретится с американкой Шелби Роджерс.

Александрова оставалась последней из россиянок на турнире. В первом круге выступление завершили Вера Звонарева, Валерия Савиных, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Маргарита Гаспарян, во втором - Варвара Грачева, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова, ранее в третьем - Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Александровой 26 лет, она в пятый раз принимает участие в Открытом чемпионате Австралии, в прошлом году она проиграла в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В активе россиянки одна победа на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Барти имеет в своем активе победу на Открытом чемпионате Франции (2019), на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом является выход в полуфинал (2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.