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Australian Open

Последняя из российских теннисисток на Australian Open Александрова проиграла в 3-м круге

Она уступила первой ракетке мира Эшли Барти
Екатерина Александрова EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Екатерина Александрова проиграла австралийке Эшли Барти в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 24-летней австралийки. В четвертом круге первая ракетка мира встретится с американкой Шелби Роджерс.

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Александрова оставалась последней из россиянок на турнире. В первом круге выступление завершили Вера Звонарева, Валерия Савиных, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Маргарита Гаспарян, во втором - Варвара Грачева, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова, ранее в третьем - Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

Александровой 26 лет, она в пятый раз принимает участие в Открытом чемпионате Австралии, в прошлом году она проиграла в третьем круге, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В активе россиянки одна победа на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Барти имеет в своем активе победу на Открытом чемпионате Франции (2019), на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом является выход в полуфинал (2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.

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