Матыцин надеется, что уход Иванова не повлияет на восстановление ВФЛА в World Athletics

В субботу Иванов сообщил ТАСС, что временно покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова будет временно исполнять обязанности главы ВФЛА. Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

"Иванов не покинул свой пост, он временно приостановил свое участие в работе исполнительных органов, - сказал Матыцин. - Надеюсь, что это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics. Знаю, что [президент World Athletics] Себастьян Коу очень конструктивно относится к деятельности в частности Петра Иванова как руководителя нашей федерации. Сам Петр Валерьевич будет активно продолжать участие в том качестве, в котором сможет, но эффективность работы ВФЛА не снизится".

В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Спортивный арбитражный суд в декабре постановил, что высокопоставленные государственные служащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство как международных спортивных объединений и федераций, являющихся подписантами кодекса Всемирного антидопингового агентства, так и национальных и континентальных организаций, имеющих членство в вышеуказанных международных объединениях и федерациях.