Привалова заявила, что ВФЛА продолжит эффективное сотрудничество с World Athletics

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжит эффективное сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), несмотря на уход Петра Иванова с поста президента ВФЛА. Об этом ТАСС заявила и. о. президента ВФЛА, олимпийская чемпионка Ирина Привалова.

В субботу Иванов сообщил ТАСС, что временно покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Привалова будет временно исполнять обязанности главы ВФЛА как первый вице-президент федерации в полном соответствии с уставом. Привалова заняла пост первого вице-президента 30 ноября после того, как Иванов был избран руководителем ВФЛА. 22 января Иванов был назначен на пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

"Я понимала, что, скорее всего, так и будет, - сказала Привалова. - Я готова занять пост, буду продолжать выбранный курс, сотрудничать с рабочей группой, надеюсь, что у нас все получится. Думаю, что состояние ВФЛА лучше, чем было три-четыре месяца или год назад. Наметились позитивные шаги, мне кажется, что появился свет в конце тоннеля, конечно, есть надежда на восстановление".

"У меня есть контакты и с рабочей группой, и с экспертами. Контакт хороший. Надеюсь, что он продолжится и работа будет плодотворная", - добавила собеседник агентства.

Также Привалова отметила, что пока рано ставить задачи на Олимпийские игры в Токио. "Задачи будем решать поэтапно. Сейчас сложно что-либо прогнозировать на Олимпийские игры, которые, непонятно, состоятся ли. Будем до последнего делать все, чтобы мы выступили на предстоящем чемпионате Европы", - добавила олимпийская чемпионка.

Согласно уставу ВФЛА, Иванов имеет право вернуться на пост президента ВФЛА после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).