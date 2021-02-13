Пахноцкая: уход Иванова не отразится на взаимодействии ВФЛА с World Athletics

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Временный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не может отрицательным образом отразиться на взаимодействии ВФЛА с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила ТАСС международный эксперт Маргарита Пахноцкая.

В субботу состоялось заседание президиума ВФЛА, на котором глава федерации объявил о решении сложить с себя полномочия президента организации в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой. Основанием для этого стало декабрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому высокопоставленным российским чиновникам до 16 декабря 2022 года запрещается занимать посты в руководстве национальных и международных спортивных федераций и объединений. В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Согласно уставу ВФЛА, Иванов имеет право вернуться на пост президента организации после окончания срока ограничений (с 17 декабря 2022 года).

"Временный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики никак не отразится как на работе международных экспертов, так и на взаимодействии рабочей группы World Athletics с ВФЛА. Ирина Привалова уже выразила готовность продолжать и поддерживать ту же динамику, которая была заложена прежним руководителем. Решение Петра Валерьевича единственно верное и легитимное в данной ситуации", - сказала Пахноцкая.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом с сентября является бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Пахноцкая.