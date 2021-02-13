Тарпищев: Медведев не должен был доводить матч с Крайиновичем до пяти сетов

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев должен был легче обыгрывать серба Филипа Крайиновича в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - в трех сетах, а не в пяти. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу 25-летнего россиянина. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый матч (до этого у него было шесть поражений).

"Медведев должен был выигрывать легче, но после успешного начала появились успокоенность и самоуверенность. Хорошо, что справился - обычно сложно заново собраться по ходу игры, - сказал Тарпищев. - Жалко, что Медведев победил в пяти сетах, а не в трех. Класс игры у него такой, что надо не доводить до пяти сетов и не тратить столько сил".

В четвертом круге имеющий четвертый номер посева Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-й номер рейтинга).