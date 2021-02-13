На чемпионате мира по биатлону не выявлено новых заражений коронавирусом

ТАСС, 13 февраля. Очередное тестирование на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке не выявило новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Тестирование прошли 360 биатлонистов, ни один тест не показал положительный результат.

Предыдущее тестирование выявило три случая заражения коронавирусом, инфицированными оказались тренер сборной Австрии Рикко Гросс, ранее работавший в российской команде, а также двое представителей СМИ.

В субботу состоится спринтерская гонка у женщин. Мировое первенство завершится 21 февраля.