ЦСКА установил клубный антирекорд по поражениям в баскетбольной Единой лиге ВТБ

ТАСС, 13 февраля. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл московский ЦСКА со счетом 74:71. Встреча прошла в Москве в присутствии 2 383 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСК Йоханнес Фойгтманн, набравший 19 очков.

ЦСКА потерпел третье поражение в последних четырех матчах, ранее московский клуб в гостях уступил клубу из Польши "Зелена Гура" (90:93) и дома проиграл эстонскому "Калеву" (102:107). "Зенит" взял реванш за поражение от ЦСКА в матче Евролиги нынешнего сезона в декабре (65:83).

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед в 16 матчах. Это поражение стало для ЦСКА пятым в текущем чемпионате. С момента создания лиги (2008 год) ЦСКА не проигрывал в регулярном чемпионате больше четырех встреч. "Зенит" с 15 победами в 17 матчах идет на первой строчке.

В следующем матче ЦСКА 7 марта дома сыграет с "Цмоки-Минск", "Зенит" днем позже на своей площадке встретится с подмосковными "Химками".