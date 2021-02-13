Ватутин: пауза на игры национальных сборных пойдет на пользу баскетболистам ЦСКА

В субботу "Зенит" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 74:71. Армейцы проиграли в пятый раз в нынешнем сезоне и установили антирекорд по числу поражений в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. За всю историю выступления в турнире (с 2008 года) ЦСКА не проигрывал в "регулярке" больше четырех раз.

"Нет смысла говорить еще раз о наших проблемах, все решается на паркете, и "Зенит" сегодня был лучше, с чем его и поздравляю, - сказал Ватутин. - Что касается нас, то все, кроме результата, можно занести в позитив, команда сражалась, и даже в такой тяжелой игре мы имели шансы на успех. По щелку ситуация не исправится, пауза на игры сборной как нельзя кстати, есть возможность перевести дух, подлечить травмы и вернуться с новыми силами".

"Сегодня прилетел в Москву наш новичок центровой Майкл Эрик, на следующей неделе возвращается из США Майк Джеймс. Мы в игре, верим в себя и наших болельщиков. Особенно спасибо тем, кто пришел на игру с баннером "ЦСКА команда мы с тобой". Приложим все усилия, что порадовать вас в будущем", - добавил президент ЦСКА.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед при пяти поражениях. В следующем матче ЦСКА 7 марта дома сыграет с "Цмоки-Минск".