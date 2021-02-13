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Бокс

Российский боксер Власов помещен на десятидневный карантин в США из-за коронавируса

По словам представителя боксера Олега Богданова, сам спортсмен чувствует себя отлично, симптомов нет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Власов находится на десятидневном карантине в США после положительного теста на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил представитель боксера Олег Богданов.

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В пятницу стало известно, что бой Власова против американца Джо Смита за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг отменен из-за положительного теста россиянина на коронавирус. Поединок должен был состояться в ночь на 14 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

"Он отлично себя чувствует, симптомов нет. Сейчас его закрыли на десять дней на карантин", - сказал Богданов.

В активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения. Он должен был во второй раз в карьере провести поединок за титул чемпиона мира. В 2018 году Власов проиграл поляку Кшиштофу Гловацкому и не смог завоевать временный титул WBO в весе до 90,1 кг.

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