Олимпийская сборная России по хоккею победой завершила товарищеский турнир в Казахстане

ТАСС, 13 февраля. Хоккеисты олимпийской сборной России в овертайме обыграли вторую команду Казахстана на товарищеском турнире Kazakhstan Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе российской команды шайбы забросили Игорь Руденков (15-я минута), Никита Шашков (44) и Василий Глотов (62), у сборной Казахстана отличились Батырлан Муратов (37) и Саян Данияр (57). Ворота сборной России защищал голкипер "Амура" Евгений Аликин.

Олимпийская сборная России состоит из игроков ближайшего резерва национальной команды. На этот раз в состав по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В турнире принимали участие команды России, Белоруссии, а также две сборные Казахстана. Ранее российская команда уступила первой сборной Казахстана (1:2) и обыграла белорусов (4:2).